Квентин Тарантино приедет в Москву для показа фильма «Однажды в… Голливуде»

В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино.

США. Американский режиссёр Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщили «Ведомости».

Ожидается, что Тарантино посетит столицу России 7 августа. На следующий день девятый фильм режиссёра выйдет в прокат. Квентин Тарантино уже приезжал в Россию в 2004 году. Во время поездки он посетил могилу поэта Бориса Пастернака в Переделкине.

Сама новая кинокартина повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году. В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино.