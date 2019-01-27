Германия выделит 12 млн евро для блокадников Ленинграда

Соответствующее заявление о гуманитарном жесте в адрес переживших блокаду Ленинграда распространило немецкое внешнеполитическое ведомство.

Германия. 12 млн евро выдели Германия для блокадников Ленинграда. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение немецкого правительства, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Соответствующее решение правительства ФРГ основано на признании ответственности за совершённое в те годы от немецкого имени беззаконие», - пишет издание.

Отмечается, что деньги будут направлены на модернизацию госпиталя для ветеранов войны, на создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — отметили министры.