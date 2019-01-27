play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Германия выделит 12 млн евро для блокадников Ленинграда

10:20, 27 января, 2019
10:20, 27 января, 2019
172
0
#Германия\n#война\n#Россия\n#блокада\n#Ленинград
Фото: pixabay
172
0

Соответствующее заявление о гуманитарном жесте в адрес переживших блокаду Ленинграда распространило немецкое внешнеполитическое ведомство.

Германия. 12 млн евро выдели Германия для блокадников Ленинграда. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение немецкого правительства, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Соответствующее решение правительства ФРГ основано на признании ответственности за совершённое в те годы от немецкого имени беззаконие», - пишет издание.

Отмечается, что деньги будут направлены на модернизацию госпиталя для ветеранов войны, на создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — отметили министры.

10:20, 27 января, 2019
172
0
#Германия\n#война\n#Россия\n#блокада\n#Ленинград

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4151

В Удмуртии начали морозить борщевик

3366
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

2984
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

2955
15:03, 24 января, 2019

Два человека погибли в ДТП с молоковозом в Удмуртии

2822
10:23, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
3932

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1723
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1014
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

963
14:16, 22 января, 2019

РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

931
16:10, 21 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2270

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1629
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1480
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1398
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1198
12:50, 22 января, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 69: Диана Мачулина в гостях у Энвиля Касимова

25 января, 2019

Удмуртия в минуту: итоги недели

25 января, 2019

Возвращение икон

24 января, 2019