В Египте рабочие нашли новую статую Сфинкса

Находку обнаружили во время ремонта дороги.

Луксор. Египет. В Луксоре рабочие во время ремонта дороги нашли новую статую Сфинкса. Памятник представляет собой льва с человеческим лицом, передает слова главы управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абдель Азиза РИА «Новости».

Доставать находку пока не торопятся, специалисты опасаются повредить памятник из-за резкого перепада климата.

Напомним, создать Сфинкса в Гизе приказал четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства Хефрен. Он распорядился придать фигуре его собственные черты лица.