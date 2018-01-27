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      В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

      11:32, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:32, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      228
      0
      #США\n#телевидение\n#сериалы\n#фанаты\n#актеры\n#съемки
      Фото: vk.com/charmedvk
      228
      0

      Действие шоу продюсеры перенесут в настоящее время.

      Калифорния. США. Американский канал CW переснимет культовый сериал «Зачарованные». Как пишут Известия.ру со ссылкой на Variety, руководство канала заказало съемки пилотной серии.  

      По информации СМИ, в ребуте CW действие будет происходить в настоящее время в колледже.  Там три сестры впервые узнают о своих магических силах и будут противостоять «силам зла».  

      Разработкой проекта телеканал начал заниматься в прошлом году. Первоначально события «Зачарованных» должны были происходить в 1970-х годах. Среди фанатов ходили слухи, что героями шоу могли стать бабушка и мама Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж – Гремс и Пенни Холливелл.  

      Отмечается, что разработкой сюжета будет заниматься Дженни Снайдер Урмен совместно с писателями Джессикой О'Тул и Эми Рардином. Исполнительным продюсером ребута станет Брэд Сильберлинг, занимавшийся продвижением сериалов «Династия» и «Царство».  

      Напомним, оригинальные «Зачарованные» выходили на экраны с 1998 по 2006 годы. Главные роли в нем исполнили Шэннен Доэрти, Холли Мари Комбс, Алисса Милано и  Роуз Макгоуэн. Исполнительным продюсером был Аарон Спелинг, выпустивший на экраны культовый «Беверли Хиллз 90210». 

      11:32, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      228
      0
      #США\n#телевидение\n#сериалы\n#фанаты\n#актеры\n#съемки

       

       

       

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