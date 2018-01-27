В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

Действие шоу продюсеры перенесут в настоящее время.

Калифорния. США. Американский канал CW переснимет культовый сериал «Зачарованные». Как пишут Известия.ру со ссылкой на Variety, руководство канала заказало съемки пилотной серии.

По информации СМИ, в ребуте CW действие будет происходить в настоящее время в колледже. Там три сестры впервые узнают о своих магических силах и будут противостоять «силам зла».

Разработкой проекта телеканал начал заниматься в прошлом году. Первоначально события «Зачарованных» должны были происходить в 1970-х годах. Среди фанатов ходили слухи, что героями шоу могли стать бабушка и мама Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж – Гремс и Пенни Холливелл.

Отмечается, что разработкой сюжета будет заниматься Дженни Снайдер Урмен совместно с писателями Джессикой О'Тул и Эми Рардином. Исполнительным продюсером ребута станет Брэд Сильберлинг, занимавшийся продвижением сериалов «Династия» и «Царство».

Напомним, оригинальные «Зачарованные» выходили на экраны с 1998 по 2006 годы. Главные роли в нем исполнили Шэннен Доэрти, Холли Мари Комбс, Алисса Милано и Роуз Макгоуэн. Исполнительным продюсером был Аарон Спелинг, выпустивший на экраны культовый «Беверли Хиллз 90210».