В США опубликовали шорт-лист одной из номинаций премии «Оскар»

За звание номинанта будет бороться лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Лос-Анджелес. США. Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Как пишет РБК, в число заявленных кинокартин вошла лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

По информации СМИ, фильм будет бороться за звание номинанта на эту награду с девятью картинами других режиссеров. В их число академики также включили ленты «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии, «Фокстрот» представителя Израиля Самуэля Маоза, «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри и «Фелисите» Алена Гомиса из Сенегала. Кроме того, в шорт-лист вошел фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция) и картина «Рана» режиссера Джона Тренгова из Южной Африки.

Отмечается, что список номинантов «Оскара» члены американской киноакадемии объявят 23 января 2018 года. Сама церемония награждения премии пройдет в 90-й раз в марте следующего года.