16 миллионов зрителей увидело премьеру нового сезона «Игры престолов»

Таким образом, 1 серия 7 сезона стала самым популярным эпизодом за всю историю шоу.





Нью-Йорк. США. Число зрителей, посмотревших премьеру нового сезона знаменитого сериала «Игра престолов» составило более 16 миллионов человек. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Entertainment Weekly, 1 серия седьмого сезона стала самым популярным эпизодом за всю историю шоу.

Ранее сообщалось, что первую серию новой «Игры престолов» в день премьеры посмотрело 10,1 миллионов зрителей. Однако сейчас, с учетом всех платформ канала HBO (включая повторные показы и стриминг), численность посмотревшей аудитории значительно возросла. Помимо этого эксперты подсчитали, что по сравнению с премьерой шестого сезона число зрителей увеличилось на 50 процентов.

В настоящее время отмечается, что сам эпизод получил прекрасные отзывы у критиков и стал поводом для почти двух с половиной миллионов твиттов в социальной сети Twitter.