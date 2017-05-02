Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за убийство Северуса Снейпа

Каждый год 2 мая создатель «Гарри Поттера» приносит фанатам извинения за смерть героев.

Лондон. Великобритания. Писательница из Великобритании Джоан Роулинг извинилась перед поклонниками за смерть Северуса Снейпа, одного из ключевых героев «Поттерианы». «Пожалуйста, не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я бы хотела извиниться за убийство (шепчет)... Снейпа. *убегает в укрытие*», - написала она на своей страничке в «Твиттере».

По данным «Лайф», писательница каждый год 2 мая приносит извинения за смерть персонажей. Так Роулинг отмечает годовщину Битвы за Хогвартс. В прошлом году она извинилась за гибель Римуса Люпина, школьного товарища отца Гарри Поттера.

Северус Снейп – преподаватель зельеварения, декан факультета Слизерин. В фильмах его исполнил актер Алан Рикман, скончавшийся от рака в январе 2016 года.