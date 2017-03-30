Певца Джорджа Майкла тайно похоронили в Лондоне

Церемония состоялась спустя 3 месяца после его смерти.

Лондон. Великобритания. Британского певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне недалеко от его дома, на кладбище Хайгейт. По данным «Известий», церемония прощания была закрытой. На ней присутствовала семья артиста и его близкие друзья.

Георгиос Кириакос Панайоту (творческий псевдоним — Джордж Майкл) скончался в возрасте 53 лет в собственном доме 25 декабря 2016 года. Как сообщила полиция, смерть наступила в результате естественных причин, поэтому расследование не проводилось. Позднее объявили, что он умер от сердечной недостаточности.

В возрасте 18 лет Джордж Майкл и Эндрю Риджли создали дуэт Wham! В 1986 году он приступил к сольной карьере. Last Christmas, Faith и Careless Whisper стали самыми популярными композициями певца.

Джордж Майкл получил две премии «Грэмми». Его дуэты с Элтоном Джоном и Аретой Франклин долгое время находились в топе чартов Великобритании и США.