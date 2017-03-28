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      Боб Дилан может потерять 8 млн крон

      14:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #награды\n#литература\n#певцы\n#Швеция\n#Нобелевская премия
      Фото: abcimagess.com
      103
      0

      Это произойдет в случае отказа читать традиционную Нобелевскую лекцию в Стокгольме.

      Стокгольм. Швеция. Американский писатель Боб Дилан за отказ прочтения традиционной лекции в Стокгольме до 10 июня 2017 года лишится денежного вознаграждения. Размер премии составляет 8 миллионов крон (909 тысяч долларов), пишет «АиФ».

      Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус сообщила, что в последние месяцы телефонных разговоров с Диланом не было. Она отметила также, что американский писатель знает, что написано в уставе Нобелевского комитета.

      Если Боб Дилан откажется читать лекцию, он все равно останется Нобелевским лауреатом по литературе.

      Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции в 2016 году. 

      14:50, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #награды\n#литература\n#певцы\n#Швеция\n#Нобелевская премия
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