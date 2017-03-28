Боб Дилан может потерять 8 млн крон

Это произойдет в случае отказа читать традиционную Нобелевскую лекцию в Стокгольме.

Стокгольм. Швеция. Американский писатель Боб Дилан за отказ прочтения традиционной лекции в Стокгольме до 10 июня 2017 года лишится денежного вознаграждения. Размер премии составляет 8 миллионов крон (909 тысяч долларов), пишет «АиФ».

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус сообщила, что в последние месяцы телефонных разговоров с Диланом не было. Она отметила также, что американский писатель знает, что написано в уставе Нобелевского комитета.

Если Боб Дилан откажется читать лекцию, он все равно останется Нобелевским лауреатом по литературе.

Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции в 2016 году.