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      Мэр Киева Виталий Кличко решил выпустить книгу с собственными цитатами

      09:14, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      09:14, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      47
      0
      #книги\n#цитаты\n#мэр\n#Кличко
      Фото: ru.m.wikipedia.org
      47
      0

      Он пишет ее с 2014 года.

      Киев. Украина. Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу пообещал издать книгу со своими оговорками на публичных выступлениях. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», впервые о таком желании он заявил еще в 2014 году.

      Мэру Киева больше всего нравятся цитаты о замах и пожелание киевлянам готовиться к земле. Кличко пообещал издать еще и мемуары о спортивной карьере и особенностях политики на Украине.

      Размышление о том, как заглянуть в завтрашний день, стало одним из самых парадоксальных и знаменитых:

      «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

      Оговорки Кличко породили волну мемов, видеороликов и пародий.

      09:14, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      47
      0
      #книги\n#цитаты\n#мэр\n#Кличко
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