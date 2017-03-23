Мэр Киева Виталий Кличко решил выпустить книгу с собственными цитатами

Он пишет ее с 2014 года.

Киев. Украина. Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу пообещал издать книгу со своими оговорками на публичных выступлениях. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», впервые о таком желании он заявил еще в 2014 году.

Мэру Киева больше всего нравятся цитаты о замах и пожелание киевлянам готовиться к земле. Кличко пообещал издать еще и мемуары о спортивной карьере и особенностях политики на Украине.

Размышление о том, как заглянуть в завтрашний день, стало одним из самых парадоксальных и знаменитых:

«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Оговорки Кличко породили волну мемов, видеороликов и пародий.