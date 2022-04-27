Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Посвященную Вашингтону картину из Белого дома продадут на аукционе

16:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
Посвященную Вашингтону картину из Белого дома продадут на аукционе
16:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
217
0
#США\n#картина\n#продажи\n#аукцион\n#Белый дом
Фото: ru.wikipedia.org
217
0

Работу даже цитировали в мультсериале «Симпсоны».

Вашингтон. США. Картину из Белого дома в США продадут на аукционе. Об этом пишет «Газета.ру».

Картину «Вашингтон переправляется через Делавэр» написал американский и немецкий художник Эмануэль Лойце в 1851 году. Последние 40 лет она висела в приемной западного крыла Белого дома. The Washington Post выставит ее на аукцион Christie's.

Торги пройдут 12 мая. Картина стала популярна в массовой культуре, ее цитировали даже в мультсериале «Симпсоны», поэтому работу планируют продать за 15-20 млн долларов.

16:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
217
0
#США\n#картина\n#продажи\n#аукцион\n#Белый дом