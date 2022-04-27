Посвященную Вашингтону картину из Белого дома продадут на аукционе

Вашингтон. США. Картину из Белого дома в США продадут на аукционе. Об этом пишет «Газета.ру».

Картину «Вашингтон переправляется через Делавэр» написал американский и немецкий художник Эмануэль Лойце в 1851 году. Последние 40 лет она висела в приемной западного крыла Белого дома. The Washington Post выставит ее на аукцион Christie's.

Торги пройдут 12 мая. Картина стала популярна в массовой культуре, ее цитировали даже в мультсериале «Симпсоны», поэтому работу планируют продать за 15-20 млн долларов.