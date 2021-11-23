США убедили ряд стран ввести в оборот часть госрезервов нефти

Просьбу Вашингтона удовлетворили Лондон, Пекин, Нью-Дели и Сеул.

Вашингтон. США. Власти США выведут на рынок стратегические запасы нефти. По просьбе администрации президента Джо Байдена, аналогичным образом намерены поступить Великобритания, Китай, Индия и Южная Корея, пишет «Интерфакс».

Решение открыть государственные хранилища черного золота было принято после недели консультаций с руководителями ведущих стран-потребителей нефти, отметили в Белом доме. В частности, США готовы распродать 50 млн баррелей.

В администрации Джо Байдена указали также на то, что в результате анонсировавшихся ранее планов вывода на рынок дополнительных объемов нефти, мировые цены на нее снизились на 10%. Отмечается, что нисходящий тренд наблюдается уже несколько недель.

Однако на торгах в Лондоне нефть марки Brent 23 ноября неожиданно подорожала, сообщает «Интерфакс».