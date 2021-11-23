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США убедили ряд стран ввести в оборот часть госрезервов нефти

17:55, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
США убедили ряд стран ввести в оборот часть госрезервов нефти
17:55, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
57
0
#США\n#Великобритания\n#Китай\n#Индия\n#Южная Корея\n#экономика\n#энергетика\n#рынок\n#бизнес\n#власть\n#политика\n#резервы\n#нефть
Фото: pixabay.com
57
0

Просьбу Вашингтона удовлетворили Лондон, Пекин, Нью-Дели и Сеул.

Вашингтон. США. Власти США выведут на рынок стратегические запасы нефти. По просьбе администрации президента Джо Байдена, аналогичным образом намерены поступить Великобритания, Китай, Индия и Южная Корея, пишет «Интерфакс».

Решение открыть государственные хранилища черного золота было принято после недели консультаций с руководителями ведущих стран-потребителей нефти, отметили в Белом доме. В частности, США готовы распродать 50 млн баррелей.

В администрации Джо Байдена указали также на то, что в результате анонсировавшихся ранее планов вывода на рынок дополнительных объемов нефти, мировые цены на нее снизились на 10%. Отмечается, что нисходящий тренд наблюдается уже несколько недель.

Однако на торгах в Лондоне нефть марки Brent 23 ноября неожиданно подорожала, сообщает «Интерфакс».

17:55, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
57
0
#США\n#Великобритания\n#Китай\n#Индия\n#Южная Корея\n#экономика\n#энергетика\n#рынок\n#бизнес\n#власть\n#политика\n#резервы\n#нефть
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