Состояние богатейших семей мира за год увеличилось на 22 процента

Журнал Bloomberg опубликовал рейтинг самых состоятельных кланов на планете.

США. Семья Уолтонов, владельцев сети супермаркетов Walmart, стала богатейшей на Земле. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на американское финансовое издание Bloomberg, их состояние оценивается в 238,2 млрд долларов США.

Только в феврале 2021 года на торговле акциями своей компании Уолтоны заработали 6 млрд, в целом за последний год семья обогатилась на 12 млрд долларов.

Второе место в мире по состоятельности занимает семейство Марс, чье имя носят знаменитые шоколадные батончики. Активы Марсов насчитывают 141,9 млрд в североамериканской валюте.

На третьей строчке - клан Кох, владельцы нефтехимических производств Koch Industries с 124,4 млрд.

Следом идет родственное сообщество по фамилии Эрме, которым принадлежит модная марка Hermes - 111,6 млрд долларов. Замыкает пятерку богатеев королевская семья Саудовской Аравии с 100 млрд долларов.

На шестом месте индийский клан Амбани, хозяева крупнейшего в их стране межотраслевого холдинга Reliance Industries с 93,7 млрд. Владельцы бренда Chanel, французы Вертхаймеры, расположились на седьмом месте - им принадлежит 61,8 млрд долларов.

По информации Bloomberg, на сегодня совокупное богатство 25 самых состоятельных семей мира составляет 1,7 трлн долларов, это на 22% больше, чем год назад.