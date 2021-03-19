Кипр отменил обязательный карантин для российских туристов с 1 апреля

Правда, придется сдавать ПЦР-тесты.



Никосия. Кипр. Россиянам разрешили посещать Кипр без карантина с 1 апреля текущего года. Об этом объявил министр туризма острова Саввас Пердиос.

«1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты», - рассказал он в видеообращении к руководству одного из крупнейших российских туроператоров.

Министр напомнил, что такие тесты сдают сейчас туристы практически изо всех стран Евросоюза.

По данным «Интерфакса», ПЦР-тесты понадобится сдавать дважды. Первый - не ранее чем за 72 часа до вылета, второй - по прибытии на Кипр. Также необходимо за сутки до вылета зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass.

Ранее сообщалось, что Кипр откроется для россиян 1 марта, но в итоге эту дату отложили на месяц. На тот момент Россия относилась по распространению коронавируса к «серой» категории стран, въезд из которых был разрешен только отдельным категориям граждан. Кроме того, для россиян действовало требование после прибытия на Кипр провести 14 дней на карантине.