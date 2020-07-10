Коронавирус повысил продажи компьютеров в мире на 11%

По мнению экспертов, оживление на рынке было вызвано введением во многих странах режима самоизоляции.



Фремингем. США. На 11,2 % выросли за второй квартал 2020 года объемы реализации компьютеров в мире. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные аналитической компании International Data Corporation.

В целом устройств за указанное время было продано 72,3 млн. По мнению авторов исследования, на оживление рынка, особенно в сегменте ноутбуков, повлияла пандемия коронавирусной инфекции.

Из-за нее во многих странах был введен режим самоизоляции, сотрудников офисов отправили на удаленку, что вызвало у части потребителей желание приобрести или обновить домашнюю технику.

Из компаний-производителей лучше других воспользовалась ситуацией HP, реализовавшая за второй квартал 18,1 млн устройств. На втором месте Lenovo, продавшая 17,4 млн компьютеров. На третьем - Dell Technologies с 12,0 млн изделий.