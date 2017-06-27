Еврокомиссия приговорила Google к штрафу в 2,42 млрд евро

Корпорацию обвинили в нарушении конкуренции с помощью приложения Google Shopping.

Брюссель. Бельгия. Компании Google придется выплатить рекордный штраф в 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Решение об этом приняла Еврокомиссия, сообщают «Известия».

В качестве альтернативы поисковику предлагают устранить нарушения законодательства в течение 90 дней. По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, корпорация Google лишила европейских потребителей выбора.

Добавим, претензии органов Евросоюза относятся к работе приложения Google Shopping, выполняющего функции агрегатора товаров.