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      Японский дизайнер продает одежду с русскими словами за 500 долларов

      16:35, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:35, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#дизайн\n#одежда\n#деньги
      Фото: barneys.com
      107
      0

      В его коллекции встречается платье «Город Пермь Университет», футболка «Лагерь Аэро Клуб Москита» и другая одежда с необычными принтами.

      Япония. Японский модельер Junya Watanabе выпускает одежду с русскими надписями, стоимость которой достигает 500 долларов. В соцсетях активно обсуждают футболки «Николай 58» и «Лагерь Аэро Клуб Москита» и платье «Город Пермь Университет», пишет «Лайф».

      Моду на использование кириллицы зародилась благодаря московскому дизайнеру Гоше Рубчинскому. На западе одежду с русскими словами активно носят и звезды, и обычная публика. Особой популярностью пользуются футболки с принтами «Готов к труду и обороне» и «Спаси и сохрани». 

      16:35, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#дизайн\n#одежда\n#деньги
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