Японский дизайнер продает одежду с русскими словами за 500 долларов

В его коллекции встречается платье «Город Пермь Университет», футболка «Лагерь Аэро Клуб Москита» и другая одежда с необычными принтами.

Япония. Японский модельер Junya Watanabе выпускает одежду с русскими надписями, стоимость которой достигает 500 долларов. В соцсетях активно обсуждают футболки «Николай 58» и «Лагерь Аэро Клуб Москита» и платье «Город Пермь Университет», пишет «Лайф».

Моду на использование кириллицы зародилась благодаря московскому дизайнеру Гоше Рубчинскому. На западе одежду с русскими словами активно носят и звезды, и обычная публика. Особой популярностью пользуются футболки с принтами «Готов к труду и обороне» и «Спаси и сохрани».