Ижевск. Удмуртия. Чемпионат и Первенство Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта — UISC2025 — пройдут в Ижевске (0+). Об этом сообщают в «SkyFly».

Соревнования состоятся 5 апреля. В этом году темой стал космос.

Своё мастерство, скорость и грацию в воздушном потоке аэротрубы покажут спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и Челябинской области.

Участники будут соревноваться в трёх дисциплинах. В дисциплине «Акробатика вертикальная 2» зрители увидят сложные манёвренные командные полёты в разных положениях, даже вниз головой.

В «Акробатике групповой 2» спортсмены покажут ряд командных перестроений, в которых очень важны динамика и слаженность.

Также не обойдётся без самой зрелищной и популярной дисциплины — «Аэробиатлона». Здесь выступят как профессионалы, так и спортсмены, которые только начали свой путь. Участникам предстоит в воздушном потоке на скорость поразить мишени.

Посмотреть на захватывающие трюки и поддержать спортсменов можно с 10:00 в аэрокомплексе на улице Орджоникидзе, 15.

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