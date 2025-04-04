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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске пройдет Чемпионат и Первенство Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

09:40, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске пройдет Чемпионат и Первенство Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
09:40, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования
Источник фото: SkyFly
24
0

Спортсмены покажут в воздухе трюки и постреляют в мишени.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат и Первенство Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта — UISC2025 — пройдут в Ижевске (0+). Об этом сообщают в «SkyFly». 

Соревнования состоятся 5 апреля. В этом году темой стал космос. 

Своё мастерство, скорость и грацию в воздушном потоке аэротрубы покажут спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и Челябинской области. 

Участники будут соревноваться в трёх дисциплинах. В дисциплине «Акробатика вертикальная 2» зрители увидят сложные манёвренные командные полёты в разных положениях, даже вниз головой.

В «Акробатике групповой 2» спортсмены покажут ряд командных перестроений, в которых очень важны динамика и слаженность.

Также не обойдётся без самой зрелищной и популярной дисциплины — «Аэробиатлона». Здесь выступят как профессионалы, так и спортсмены, которые только начали свой путь. Участникам предстоит в воздушном потоке на скорость поразить мишени.

Посмотреть на захватывающие трюки и поддержать спортсменов можно с 10:00 в аэрокомплексе на улице Орджоникидзе, 15.

0+ 

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09:40, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования