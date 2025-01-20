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Нова лыжная база открылась в селе Селты

14:20, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Нова лыжная база открылась в селе Селты
14:20, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Селтинский район\n#лыжный спорт
Источник фото: unsplash.com (Jamo Images)
108
0

В день открытия в «Сосновом бору» прошло первенство района по лыжным гонкам.

Селты. Удмуртия. В Селтах открылась новая лыжная база «Сосновый бор». Как написал в соцсетях глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов, открытие новой лыжной базы — значимое событие для района.

Со словами приветствия выступил министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин и почётный гражданин района, председатель Селтинского землячества Николай Мусалимов.

В рамках открытия прошло первенство Селтинского района по лыжным гонкам. Участие в соревнованиях приняли около ста лыжников.

Напомним, новый спортивный объект возвели в преддверии очередных зимних сельских спортивных игр, которые пройдут через месяц на территории Селтов и района.

14:20, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Селтинский район\n#лыжный спорт