Нова лыжная база открылась в селе Селты

Селты. Удмуртия. В Селтах открылась новая лыжная база «Сосновый бор». Как написал в соцсетях глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов, открытие новой лыжной базы — значимое событие для района.

Со словами приветствия выступил министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин и почётный гражданин района, председатель Селтинского землячества Николай Мусалимов.

В рамках открытия прошло первенство Селтинского района по лыжным гонкам. Участие в соревнованиях приняли около ста лыжников.

Напомним, новый спортивный объект возвели в преддверии очередных зимних сельских спортивных игр, которые пройдут через месяц на территории Селтов и района.