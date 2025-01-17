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Последний матч домашней серии закончился для ХК «Ижсталь» поражением

11:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Последний матч домашней серии закончился для ХК «Ижсталь» поражением
11:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
216
0
#Ижевск\n#хоккей\n#ХК
Источник фото: ИА «Сусанин»
216
0

Команда уступила со счётом 2:4.

Ижевск. Удмуртия. ХК «Ижсталь» уступил в домашнем матче команде из Норильска. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Матч проходил 16 января на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске.

На протяжении 35 минут игры ворота обеих команд оставались сухими. В конце второй 20-минутки «сталевары» открыли счёт. В заключительном периоде ХК «Норильск» в начале сравнял счёт, а через пять минут удвоил преимущество. На 52-й минуте матча ижевская команда догнала гостей и счёт стал 2:2. За три минуты до конца игры гости вновь поразили ворота «Ижстали» и вышли вперёд. После этого «сталевары» сняли вратаря и в формате «6 на 4» норильские хоккеисты забросили контрольную шайбу. Итоговый счёт встречи 4:2 в пользу гостей.

«Рисунок игры был достаточно неплохой. Скажем, один из лучших в этой домашней серии. Жаль, что остались без очков. Сделали глупую ошибку, что обыгрыш в своей зоне на синей линии привел к третьему голу. А так, ребята молодцы, отработали игру и по пониманию, и по характеру. Но не в нашу пользу», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Это поражение стало крайним в домашней серии «Ижстали». По её итогам команда набрала четыре очка. Теперь хоккеисты готовятся к играм на выезде, первая из которых пройдёт 21 января против ХК «Барс».

6+

11:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
216
0
#Ижевск\n#хоккей\n#ХК