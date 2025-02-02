Пермь. Пермский край. ХК «Ижсталь» проиграл пермскому ХК «Молот» в выездном матче. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

«После двух поражений мы, конечно, обязаны были дома выигрывать, что ребята и сделали. Командная победа сегодня. Да, были ошибки, но было и много хорошего», – поделился главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Встреча стартовала с быстрого гола от пермской команды на четвёртой минуте. Шайбу в ворота забросил Михасенок. Во втором периоде нападающий «Молота» Щербаков увеличил преимущество своей команды. Заключительный период принес пермякам еще один гол. Ябелов удачно сыграл на добивании, послав шайбу в пустой угол ворот. Сталеварам не удалось распечатать ворота хозяев, и матч завершился сухой победой «Молота» со счетом 3:0.

«Отмечу игру команды, в принципе, позитивно. Не скажу, что «Молот» был настолько сильнее нас. Но соперник воспользовался нашими ошибками, а мы не смогли распечатать их ворота. «…» Надо забивать. Тяжело выиграть с одной шайбой, а с нулем выиграть вообще невозможно», – отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Игра в Перми завершила выездную серию матчей.