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В третий раз в Ижевске проведут масштабное соревнование «Школьное хоккейное троеборье»

15:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В третий раз в Ижевске проведут масштабное соревнование «Школьное хоккейное троеборье»
15:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#настольник\n#реклама
Фото: Иван Губин
138
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Школьники и их родители вновь сыграют в Настольник, настольный хоккей и хоккей на валенках.

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Ижевск. Удмуртия. «Школьное хоккейное троеборье» (12+) пройдёт в Ижевске в третий раз. Это масштабный проект, в котором участвуют как ученики школ, так и их родители и учителя. На протяжении трёх месяцев участники будут бороться за кубки в трёх видах дворового спорта, в которые может играть каждый: Настольник, настольный хоккей и хоккей на валенках. Таким образом, окончание года будет ярким, спортивным и запоминающимся. 

Первым этапом «Школьного хоккейного троеборья» станет «Школьный Кубок Ижевска по Настольнику». Эту игру придумали ижевчане в пандемию, когда хотелось активностей, но не рекомендовалось собираться большими компаниями. Это вариация настольного хоккея, только в увеличенном формате, без льда и шайбы, но с клюшкой и мячом. 

Турнир по полюбившемуся местным жителям Настольнику пройдёт в конце сентября. Отборочные игры запланированы на 21 сентября, а общегородской финал состоится 28 сентября. 

Матчи пройдут на хоккейных коробках и баскетбольных площадках школ Ижевска. За каждую игру команды набирают очки. Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет победителем турнира и получит кубок. 

В настоящий момент уже открыт сбор заявок на участие. Чтобы сыграть в Настольник, школам Ижевска нужно подготовить две команды по 8 человек: команду родителей и команду детей. В каждой из них обязательно должны быть 1-2 участницы женского пола. Во взрослой команде допускается участие педагогов, родителей и других родственников школьников. Детская команда должна состоять из двух учеников 5-7 классов, двух ребят из 8-10 классов, одного выпускника и двух запасных членов команды. Отметим, что в каждой команде могут играть не более двух профессиональных хоккеистов.

Заявки на участие принимаются до 17 сентября включительно. Их можно прислать на электронную почту smagin_m@mail.ru с пометкой «Школьный Кубок по настольнику-2024» или пройти регистрацию на спецразделе на сайте ИА «Сусанин».

Больше подробностей можно узнать в группе «Ассоциации дворового хоккея» в соцсети «ВКонтакте» и в положении

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15:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#настольник\n#реклама