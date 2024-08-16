Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Уроженка Удмуртии побила рекорд России в соревнованиях по спортивной ходьбе

11:55, 16 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Уроженка Удмуртии побила рекорд России в соревнованиях по спортивной ходьбе
11:55, 16 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
39
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Россия\n#рекорды
Фото: unsplash.com (Austris Augusts)
39
0

Результат Эльвиры Хасановой выше мирового рекорда, но его нельзя зафиксировать.

Екатеринбург. Свердловская область. Уроженка Можги Эльвира Хасанова установила рекорд России по спортивной ходьбе на чемпионате страны по легкой атлетике. Об этом пишет RT.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км менее чем за 41 минуту, побив прошлый рекорд России, который также был установлен Эльвирой Хасановой в 2019 году.

Отмечается, что легкоатлетка побила и мировой рекорд, установленный Надеждой Ряшкиной в 1990 году, но из-за отсутствия на чемпионате России международных судей этот результат нельзя ратифицировать.

11:55, 16 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
39
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Россия\n#рекорды