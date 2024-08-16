Уроженка Удмуртии побила рекорд России в соревнованиях по спортивной ходьбе

Результат Эльвиры Хасановой выше мирового рекорда, но его нельзя зафиксировать.
Екатеринбург. Свердловская область. Уроженка Можги Эльвира Хасанова установила рекорд России по спортивной ходьбе на чемпионате страны по легкой атлетике. Об этом пишет RT.
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км менее чем за 41 минуту, побив прошлый рекорд России, который также был установлен Эльвирой Хасановой в 2019 году.
Отмечается, что легкоатлетка побила и мировой рекорд, установленный Надеждой Ряшкиной в 1990 году, но из-за отсутствия на чемпионате России международных судей этот результат нельзя ратифицировать.