Уроженка Удмуртии побила рекорд России в соревнованиях по спортивной ходьбе

Екатеринбург. Свердловская область. Уроженка Можги Эльвира Хасанова установила рекорд России по спортивной ходьбе на чемпионате страны по легкой атлетике. Об этом пишет RT.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км менее чем за 41 минуту, побив прошлый рекорд России, который также был установлен Эльвирой Хасановой в 2019 году.

Отмечается, что легкоатлетка побила и мировой рекорд, установленный Надеждой Ряшкиной в 1990 году, но из-за отсутствия на чемпионате России международных судей этот результат нельзя ратифицировать.