Можга. Удмуртия. В Можге проведут открытую тренировку по паралимпийским видам спорта (0+). Об этом сообщается в группе Ледового дворца «Ижсталь» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт 15 августа с 16:00 до 17:30 в Ледовой арене «Можга». Тренеры следж-хоккейного клуба «Удмуртия» и спортивного клуба «Кузнечики» расскажут о таких видах спорта, как: следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, велоспорт, а также про футбол детей с центральным параличом и синдромом дауна.

С помощью специального оборудования участники мастер-класса попробуют свои силы в адаптивном спорте на льду и на открытых площадках.

Узнать больше о мероприятии можно по телефону +8 (950) 823-99-70.