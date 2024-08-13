Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В Можге проведут открытую тренировку по паралимпийским видам спорта

11:00, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге проведут открытую тренировку по паралимпийским видам спорта
11:00, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#следж-хоккей\n#тренировка
Фото: unsplash.com (Chris Liverani)
103
0

Все желающие поучаствуют в мастер-классе как на льду, так и на открытых площадках.

Можга. Удмуртия. В Можге проведут открытую тренировку по паралимпийским видам спорта (0+). Об этом сообщается в группе Ледового дворца «Ижсталь» в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие пройдёт 15 августа с 16:00 до 17:30 в Ледовой арене «Можга». Тренеры следж-хоккейного клуба «Удмуртия» и спортивного клуба «Кузнечики» расскажут о таких видах спорта, как: следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, велоспорт, а также про футбол детей с центральным параличом и синдромом дауна. 

С помощью специального оборудования участники мастер-класса попробуют свои силы в адаптивном спорте на льду и на открытых площадках. 

Узнать больше о мероприятии можно по телефону +8 (950) 823-99-70. 

11:00, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
103
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#следж-хоккей\n#тренировка