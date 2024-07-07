Тренерский состав ижевской команды «Купол-Родники» в новом сезоне не изменится

Ижевск. Удмуртия. Тренерский штаб ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» не изменится в новом сезоне. Об этом сообщается в официальном сообществе баскетбольного клуба «Купол-Родники» в соцсети «ВКонтакте».

На посту главного тренера останется Сергей Чернов. Ему также будут помогать Вениамин Анисимов и Валерий Конотопов.

В настоящий момент состав команды «Купол-Родники» комплектуется. В скором времени появится информация о произошедших изменениях.

Напомним, что Сергей Чернов стал главным тренером команды в июне 2023 года, после того как завершил карьеру игрока.