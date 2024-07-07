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Тренерский состав ижевской команды «Купол-Родники» в новом сезоне не изменится

14:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Тренерский состав ижевской команды «Купол-Родники» в новом сезоне не изменится
14:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#тренер
Фото: пресс-служба баскетбольного клуба «Купол-Родники»
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Главным тренером остаётся Сергей Чернов.

Ижевск. Удмуртия. Тренерский штаб ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» не изменится в новом сезоне. Об этом сообщается в официальном сообществе баскетбольного клуба «Купол-Родники» в соцсети «ВКонтакте». 

На посту главного тренера останется Сергей Чернов. Ему также будут помогать Вениамин Анисимов и Валерий Конотопов. 

В настоящий момент состав команды «Купол-Родники» комплектуется. В скором времени появится информация о произошедших изменениях.

Напомним, что Сергей Чернов стал главным тренером команды в июне 2023 года, после того как завершил карьеру игрока.  

14:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#тренер