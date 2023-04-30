«Зенит-Ижевск» уступил на своем поле торпедовцам из Миасса

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» уступили на своем поле клубу «Торпедо» из Миасса. 29 апреля в домашнем матче весенней серии игр чемпионата России среди команд второй лиги ижевчане проиграли гостям из Челябинской области со счетом 1:2, сообщается на официальной странице ФК «Зенит» в соцсети «ВКонтакте».

В начале первого периода хозяева поля захватили инициативу и уже на 11 минуте повели в счете, отличился Глеб Бахарев. Но в последней четверти игры удача отвернулась от ижевчан. На 74 минуте торпедовец Владислав Шпитальный сравнял счет, а буквально через 3 минуты Константин Марков вывел челябинцев вперед. Переломить ход матча до финального свистка игрокам «Зенита» уже не удалось.

«Считаю, ребята неплохо сработали в первом периоде, были хорошие подходы, забили хороший гол. Но все-таки мы еще плохо играем в обороне, есть недостатки в реализации голевых моментов. Надо делать выводы и, надеюсь, оставшиеся игры чемпионата мы сыграем достойно», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Зенита» Андрей Блажко.