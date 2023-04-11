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Ижевская команда «СТМ-Нефтяник» заняла третье место на всероссийском турнире по футзалу

11:15, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевская команда «СТМ-Нефтяник» заняла третье место на всероссийском турнире по футзалу
11:15, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футзал
Фото: unsplash.com
170
0

Состязания прошли в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский турнир по футзалу «Кубок чемпионов» прошёл в Ижевске на базе спортивного коворка «Арена». Команда из столицы Удмуртии вошла в тройку победителей. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки сборных команд республики.

Первое место заняла команда «Атлетик» из башкирского села Авдон, второе — команда «Казаньоргсинтез» из Казани, третье — «СМТ-Нефтяник» из Ижевска.

Все команды провели зрелищные матчи, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства


 

11:15, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футзал