Ижевская команда «СТМ-Нефтяник» заняла третье место на всероссийском турнире по футзалу

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский турнир по футзалу «Кубок чемпионов» прошёл в Ижевске на базе спортивного коворка «Арена». Команда из столицы Удмуртии вошла в тройку победителей. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки сборных команд республики.

Первое место заняла команда «Атлетик» из башкирского села Авдон, второе — команда «Казаньоргсинтез» из Казани, третье — «СМТ-Нефтяник» из Ижевска.

Все команды провели зрелищные матчи, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства



