Спортсменка из Удмуртии завоевала бронзу на Международных соревнованиях по маунтинбайку

Ижевск. Удмуртия. 13 сентября в Краснодарском крае состоялась велогонка на 25 км в рамках Международных соревнований по велоспорту-маунтинбайку «Вызов Псебая», где спортсменка из Удмуртии заняла призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Велосипедистка из Удмуртии Анна Миролюбова преодолела дистанцию в 25 км, финишировав третьей. Её соперницами стали 14 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей и Чувашии.