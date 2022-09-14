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Спортсменка из Удмуртии завоевала бронзу на Международных соревнованиях по маунтинбайку

14:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
Спортсменка из Удмуртии завоевала бронзу на Международных соревнованиях по маунтинбайку
14:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
173
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт
Фото: vk.com/minsport_ur (Анна Миролюбова первая справа)
173
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Велосипедистка Анна Миролюбова преодолела дистанцию 25 км.

Ижевск. Удмуртия. 13 сентября в Краснодарском крае состоялась велогонка на 25 км в рамках Международных соревнований по велоспорту-маунтинбайку «Вызов Псебая», где спортсменка из Удмуртии заняла призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Велосипедистка из Удмуртии Анна Миролюбова преодолела дистанцию в 25 км, финишировав третьей. Её соперницами стали 14 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей и Чувашии.

14:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
173
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт