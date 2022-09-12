После подсчёта 4,22% бюллетеней «Единая Россия» получает 47% голосов на выборах в Госсовет Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в результате подсчёта 4,22% бюллетеней стали известны предварительные результаты голосованиях на выборах депутатов в Госсовет республики. Данные приведены на сайте центральной избирательной комиссии России.

«Единая Россия» набирает 8 312 голосов, что составляет 47,18% от числа проголосовавших. Следом идут ЛДПР — 2 822 голосов (16,02%), КПРФ — 2 655 голосов (15,07%), партия «Новые люди» — 1081 голос (6,14%), Справедливая Россия – за правду — 991 голос (5,63%), партия пенсионеров — 783 голосов (4,44%), партия «Зелёная альтернатива» — 327 голосов (1,86%), партия «Родина» —105 голосов (0,60%).

По предварительным результатам Александр Бречалов набирает 60,53% голосов на выборах главы Удмуртии.