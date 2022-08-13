Футболисты ижевского «Зенита» одержали победу в Барнауле над местным «Динамо»

Ижевск. Удмуртия. Игроки футбольного клуба «Зенит-Ижевск» взяли верх над барнаульским «Динамо». Матч состоялся в столице Алтайского края 13 августа, сообщается на официальной зенитовской странице в соцсети «ВКонтакте».

Счет в матче открыл на 24 минуте защитник ижевчан Кирилл Мырзаков. Спустя 12 минут Даниил Наговицын закрепил успех, он же стал автором третьего гола в начале второго периода, а на 63 минуте отличился Вячеслав Журавлев.

Барнаульцам удалось единственный раз поразить ворота гостей, гол престижа хозяева поля забили на 45 минуте матча. Итог игры — 1:4 в пользу «Зенита».

В комментариях к онлайн-трансляции матча пользователи одобрили выбранную ижевчанами тактику игры «от обороны в прессинг».

Напомним, в пятницу зенитовцы также на выезде одолели омский «Иртыш». Сейчас «Зенит-Ижевск» в турнирной таблице Первенства России среди команд второй лиги занимает срединное положение в своей группе.