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Футболисты ижевского «Зенита» одержали победу в Барнауле над местным «Динамо»

15:10, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
Футболисты ижевского «Зенита» одержали победу в Барнауле над местным «Динамо»
15:10, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#футбол\n#Зенит\n#Барнаул\n#победа
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
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Гости выиграли со счетом 1:4.

Ижевск. Удмуртия. Игроки футбольного клуба «Зенит-Ижевск» взяли верх над барнаульским «Динамо». Матч состоялся в столице Алтайского края 13 августа, сообщается на официальной зенитовской странице в соцсети «ВКонтакте».

Счет в матче открыл на 24 минуте защитник ижевчан Кирилл Мырзаков. Спустя 12 минут Даниил Наговицын закрепил успех, он же стал автором третьего гола в начале второго периода, а на 63 минуте отличился Вячеслав Журавлев.

Барнаульцам удалось единственный раз поразить ворота гостей, гол престижа хозяева поля забили на 45 минуте матча. Итог игры — 1:4 в пользу «Зенита».

В комментариях к онлайн-трансляции матча пользователи одобрили выбранную ижевчанами тактику игры «от обороны в прессинг».

Напомним, в пятницу зенитовцы также на выезде одолели омский «Иртыш». Сейчас «Зенит-Ижевск» в турнирной таблице Первенства России среди команд второй лиги занимает срединное положение в своей группе.

15:10, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
36
0
#Ижевск\n#футбол\n#Зенит\n#Барнаул\n#победа