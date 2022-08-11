Борьба с вандалами в Ижевске и победа Северной Кореи над коронавирусом: новости к этому часу.

Ижевск. Удмуртия. «Нас утро встречает прохладой» — золотые строчки на фоне спадающей жары. Обещанные синоптиками Удмуртии 20-25 градусов в тепла в четверг представляются вполне комфортными, как и наша свежая подборка новостей. Лето продолжается, поехали.

С боевым настроем

Футболисты ижевского «Зенита» переиграли на выезде «Иртыш» из Омска со счетом 2:0. Матч состоялся 10 августа в рамках первенства России среди команд второй лиги, сообщается на официальной странице ижевского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Счет в игре на 18 минуте открыл Вячеслав Журавлев, во втором периоде Даниил Наговицин закрепил успех команды.

Как отметил в послематчевом интервью главный тренер «Зенита» Андрей Блажко, несмотря на отрыв в счете, хозяева поля до последнего держали команду в напряжении, однако тактически ижевчане оказались сильнее омичей. Андрей Блажко поблагодарил своих подопечных за боевой настрой и самоотдачу на поле.

Вандалы постарались

Благоустроенный два года назад сквер на пересечении улиц Степная и Парашютная в Привокзальном районе Ижевске снова придется приводить в порядок. К такому заключению пришла комиссия администрации Ленинского района, в которую также вошли представители городской службы благоустройства и обслуживающей сквер организации. Об этом сообщает пресс-служба ижевского муниципалитета.

Напомним, благоустройство бывшего пустыря в Привокзальном районе было проведено в 2019-2020 годах по наказам жителей. Здесь была уложена тротуарная плитка, установлено освещение, скамейки, урны и уличная сцена-подиум.

За два года отдыхающие в сквере, что называется, постарались. Скамейки оказались исцарапаны и изрисованы, урны сломаны, одна из секций металлического ограждения вырвана. Восстановить урны и забор, покрасить скамейки обслуживающая организация обещает в ближайшие дни.

Чтобы пресечь посягания вандалов на общественное пространство, в сквере планируется установить видеонаблюдение и усилить полицейское патрулирование.

Кроме шапки есть печать

Ученые нашли печать русского князя Владимира Мономаха на территории археологического объекта «Селище Привольное-1» в Калининградской области. Как сообщает канал РЕН-ТВ, об этом рассказали в Институте археологии РАН.

На лицевой стороне печати нанесено изображение святого Василия Кесарийского – небесного покровителя князя Владимира Мономаха. На обороте расположена надпись «Господи, помоги рабу твоему Василию».

Научные изыскания на объекте «Селище Привольное-1» начались в 2016 году. Он был открыт в ходе экспедиции Института археологии. Ученые заключили, что на этой территории с XI по начало XIII века располагалось прусское поселение, которое тесно взаимодействовало с древнерусскими княжествами.

Северная Корея победила

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в своей стране. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

«Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны», — цитирует агентство СМИ страны-оппонента.

Северная Корея 12 мая 2022 года сообщила о первом заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев инфекции. Через три дня число заболевших лихорадкой достигло 393 тыс. человек.

В начале августа агентство «Ренхап» сообщило, что в Северной Корее четвертый день подряд не выявляются новые случаи заболевания, которые власти КНДР называют лихорадкой.

В общей сложности лихорадкой в стране переболело 4,77 млн человек.