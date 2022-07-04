Юные хоккеисты Ижевска впервые поучаствуют в детском турнире по «Настольнику»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет первый в мире детский турнир по «Настольнику». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В игре примут участие несколько команд хоккеистов от 8 до 12 лет. Состязание запланировано на 6 июля в 19:00 на спортплощадке по улице Берша, 25. Организаторами мероприятия являются Хоккей-на-валеночная лига и Федерация хоккея Ижевска.

«Настольник» — это одна из версий игры в хоккей, которую придумали жители Ижевска в 2020 году во время пандемии. В столице Удмуртии уже не раз устраивались турниры, в которых участвовали даже ветераны, а также прошел первый в России Школьный кубок по «Настольнику».