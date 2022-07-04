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Юные хоккеисты Ижевска впервые поучаствуют в детском турнире по «Настольнику»

13:00, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Юные хоккеисты Ижевска впервые поучаствуют в детском турнире по «Настольнику»
13:00, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Игра\n#соревнования\n#дети
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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6 июля за победу будут бороться спортсмены от 8 до 12 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет первый в мире детский турнир по «Настольнику». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В игре примут участие несколько команд хоккеистов от 8 до 12 лет. Состязание запланировано на 6 июля в 19:00 на спортплощадке по улице Берша, 25. Организаторами мероприятия являются Хоккей-на-валеночная лига и Федерация хоккея Ижевска. 

«Настольник» — это одна из версий игры в хоккей, которую придумали жители Ижевска в 2020 году во время пандемии. В столице Удмуртии уже не раз устраивались турниры, в которых участвовали даже ветераны, а также прошел первый в России Школьный кубок по «Настольнику».

13:00, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
1128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Игра\n#соревнования\n#дети