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Благодаря игре в настольник на стадионе одной из школ Ижевска появилось освещение

12:00, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Благодаря игре в настольник на стадионе одной из школ Ижевска появилось освещение
12:00, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
241
0
#Ижевск\n#настольник\n#уличное освещение
Фото: vk.com/michael_smagin
241
0

Во время турнира горожане сумели донести чаяния до руководства города.

Ижевск. Удмуртия. На стадионе школы №31 Ижевска появилось освещение благодаря проекту дворового вида спорта — настольнику. Об этом в соцсетях рассказал руководитель и идейный вдохновитель движения Михаил Смагин.

«Финал Школьного Кубка по настольнику, прошедший на стадионе 31-й школы, завершился не только хорошим спортивным праздником, но и добрым делом! Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и депутат Гордумы Денис Назаров, пообщавшись с игроками, пообещали сделать освещение на стадионе школы. И вот на этой неделе спортивная площадка заработала и в вечернее время! Большое человеческое спасибо!» — написал Смагин.

Он также выразил благодарность родителям, учителям и руководству школы, которые предоставили площадку, поддержав благородный почин возрождения дворовых игр среди любителей хоккея.

12:00, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
241
0
#Ижевск\n#настольник\n#уличное освещение