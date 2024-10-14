Благодаря игре в настольник на стадионе одной из школ Ижевска появилось освещение

Ижевск. Удмуртия. На стадионе школы №31 Ижевска появилось освещение благодаря проекту дворового вида спорта — настольнику. Об этом в соцсетях рассказал руководитель и идейный вдохновитель движения Михаил Смагин.

«Финал Школьного Кубка по настольнику, прошедший на стадионе 31-й школы, завершился не только хорошим спортивным праздником, но и добрым делом! Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и депутат Гордумы Денис Назаров, пообщавшись с игроками, пообещали сделать освещение на стадионе школы. И вот на этой неделе спортивная площадка заработала и в вечернее время! Большое человеческое спасибо!» — написал Смагин.

Он также выразил благодарность родителям, учителям и руководству школы, которые предоставили площадку, поддержав благородный почин возрождения дворовых игр среди любителей хоккея.