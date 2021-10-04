«Настольник» впервые объединил спортсменов «серебряного возраста» из Ижевска

Любительский турнир прошёл в День пожилого человека.

Ижевск. Удмуртия. Любительский турнир среди ветеранов по игре в «Настольник» прошёл в Ижевске в День пожилого человека. Организаторами выступили Ижевская хоккей-на-валеночная лига, Совет отцов Ижевска, администрация города и городской совет ветеранов.

«Выбор в пользу «Настольника» сделали неслучайно, этот совершенно новый вид спорта был придуман в период пандемии. Его отличительной особенностью является возможность соблюдать социальную дистанцию, не подвергая игроков риску заражения, что особенно важно для людей старшей возрастной категории. Кроме того, «Настольник» является общедоступной версией дворового хоккея, в который представители возраста 60+ играли в детстве», — отметили в муниципалитете.

Участие в первом «ветеранском» турнире приняли четыре команды: «Купол», «Ижсталь», «Красные герои» и «Динамо-ГАИ». В трёх матчах победителя определил фотофиниш, разница в один мяч. «Золото» завоевали динамовцы, «серебро» — у «Красных героев», третье место заняли ижсталевцы.

Подарки и призы участникам первого турнира по «Настольнику» для мужчин «серебряного возраста» вручили замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, председатель совета ижевской городской организации ветеранов войны и труда Владимир Кисляков и лидер ижевской ХНВЛ, лауреат Национальной спортивной премии Михаил Смагин.

«Из-за ковида люди старше 65 в группе риска и, к сожалению, «потеряны» для спорта. На первом этапе мы столкнулись с «нежеланием» советов ветеранов предприятий заниматься сбором команд. В кавычках, потому что они находят массу отговорок. Не так уж много на самом деле спортивных мужичков такого возраста (женщин-то полно, но они очарованы «северной ходьбой»). Мы понимаем, что к нам со стороны ветеранских организаций есть определённое недоверие, люди они консервативные (в хорошем смысле этого слова), им нужно присмотреться, послушать, что о таком явлении, как «Настольник», говорят и пишут. Поэтому прошу вас: покажите и расскажите своим старшим товарищам, что отныне в Ижевске появилась Ветеранская лига по хоккею на валенках и "Настольнику"», — рассказал Михаил Смагин.