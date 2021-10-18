В Ижевске прошел финал первого в России Школьного кубка по настольнику

В игре участвовали как дети, так и взрослые.

Ижевск Удмуртия. В Ижевске 17 октября прошел финал Школьного кубка по игре в настольник. Об этом сообщают организаторы.

В России такое мероприятие устраивали впервые. В финале участвовали 3 команды детей и 3 команды взрослых. Представителям обоих поколений из Гуманитарного лицея получилось выиграть и заполучить Кубок. Второе и третье место заняли ученики школ №80 и 60, а среди взрослых аналогичные места достались представителям Лицея №24 и школы №49.

Во время игр определились лучшие бомбардиры турнира — это школьники Настя Грецова и Миша Корепанов, из взрослых показали себя Оксана Зыкина и Михаил Смагин.

Ижевская Хоккей-на-Валеночная Лига вместе с Советом Отцов Удмуртии разработали план по распространению настольника на территории России. Игра уже стала частью нацпроекта «Спорт-норма жизни».

Напомним, что настольник был придуман игроками ХНВЛ в Ижевске во время пандемии в 2020 году. Это вид командного спорта, в котором объединились правила традиционного и настольного хоккея. Благодаря этой игре участники ведут активный образ жизни, общаются между собой, но соблюдают нужную социальную дистанцию.