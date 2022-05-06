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Жители Малопургинского района Удмуртии стали сильнейшими в перетягивании каната

09:40, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
Жители Малопургинского района Удмуртии стали сильнейшими в перетягивании каната
09:40, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
198
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#Грахово\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: пресс-служба администрации Малопургинского района
198
0

Соревнования прошли в селе Грахово.

Грахово. Удмуртия. В Грахово прошли Открытые Республиканские соревнования по перетягиванию каната. Участниками стали 12 команд из 7 районов республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Команды выступили в трёх группах: 600 и 720 кг – мужчины и 560 кг женщины. Состоялись 38 перетягиваний. Жители Малопургинского района показали свою удаль и силу, победив во всех трёх группах.

В категории 560 кг среди женщин второе место завоевал Граховский район, третье — Киясовский. В мужской категории 600 кг серебро за Кизнерским районом, бронза — за Завьяловским. В группе 720 кг второе место занял Граховский район, третье — Киясовский.

09:40, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
198
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#спорт