Старейшая велогонка пройдет в Ижевске 1 мая

Участие в ней примут более 350 спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. В День весны и труда в Ижевске в 52-й раз пройдет традиционная первомайская велогонка. Об этом сообщает пресс-служба города.

Более 350 воспитанников спортшкол Ижевска, Воткинска, Сарапула, Краснодарского края, Самары, Пермского края, поселков Игра и Новый стартуют от Центральной площади. Они проедут по улицам Пушкинской, Наговицына, Коммунаров и Лихвинцева - максимум 22 км.

Гонку откроют велосипедисты-любители: руководители предприятий, предприниматели, представители органов власти. На открытие ждут в 12:00, старт - в 12:30.

Напомним, что это старейшая велогонка Удмуртии и России, которая проводится с 1968 года.