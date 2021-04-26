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Старейшая велогонка пройдет в Ижевске 1 мая

09:40, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
Старейшая велогонка пройдет в Ижевске 1 мая
09:40, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#велопарад\n#велоспорт\n#Первомай
Фото: arzik2
438
0

Участие в ней примут более 350 спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. В День весны и труда в Ижевске в 52-й раз пройдет традиционная первомайская велогонка. Об этом сообщает пресс-служба города.
Более 350 воспитанников спортшкол Ижевска, Воткинска, Сарапула, Краснодарского края, Самары, Пермского края, поселков Игра и Новый стартуют от Центральной площади. Они проедут по улицам Пушкинской, Наговицына, Коммунаров и Лихвинцева - максимум 22 км. 
Гонку откроют велосипедисты-любители: руководители предприятий, предприниматели, представители органов власти. На открытие ждут в 12:00, старт - в 12:30.
Напомним, что это старейшая велогонка Удмуртии и России, которая проводится с 1968 года.
Также 1 мая на площади пройдет концерт, шествия в этом году не будет.
09:40, 26 апреля, 2021
Анна Торхова
438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#велопарад\n#велоспорт\n#Первомай