Семья из Воткинска победила в региональном этапе фестиваля ГТО

Команда представит Удмуртию на всероссийских соревнованиях «Готов к труду и обороне».

Воткинск. Удмуртия. Семья из Воткинска победила в региональном этапе Всероссийского фестиваля ГТО. В Удмуртии состоялись республиканские соревнования по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фестиваль проходил в Воткинске на базе учебно-тренировочного центра МЧС и был посвящен 90-летию спортивного движения ГТО. Соревнования собрали спортивные семьи из 13 городов и районов Удмуртии. Участники состязались в подтягивании, отжимании, беге на различные дистанции, всего спортсмены выполнили 11 нормативов ГТО.

По итогам всех испытаний наибольшее количество очков набрала семья Исуповых из Воткинска. Победители представят Удмуртию в финале Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» среди спортивных семей, который пройдет с 8 по 12 июля в Ставрополе.