Новый скалодром появился в Доме детского творчества в Ижевске

На реализацию проекта выделено 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Новый скалодром открылся в Доме детского творчества Первомайского района столицы Удмуртии. Как сообщает мэр города Олег Бекмеметьев в соцсети ВКонтакте, проект является победителем конкурса «Атмосфера» и получил 300 тыс. рублей на реализацию, ещё 60 тыс. были направлены на покупку оборудования.

«Уникальность этого скалодрома в том, что он позволяет практически в природных условиях максимально безопасно отработать необходимые навыки. Скалодромы в помещении - это хорошо, но там нет ветра, уличной температуры, а выходя в лес, мы с этим сталкиваемся. И наш скалодром позволяет тренироваться в условиях, приближенных к природным», — рассказывает педагог Дома детского творчества Первомайского района Ирина Корепанова.

На новом скалодроме смогут заниматься 60 человек. Также помещение будут использовать для подготовки студентов Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа и детей-туристов с ограниченными возможностями школы №47.

«В прошлом году по инициативе жителей обновилось внутреннее помещение дома творчества. Любой ребёнок может найти здесь возможность проявить себя теперь и в краеведческом направлении», — отмечает заместитель начальника Управления образования по воспитательной работе и дополнительному образованию Ольга Моторина.