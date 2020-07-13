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Сборная России по маунтинбайку готовится в Ижевске к чемпионату мира

08:30, 13 июля, 2020
Юрий Абашев
Сборная России по маунтинбайку готовится в Ижевске к чемпионату мира
08:30, 13 июля, 2020
Юрий Абашев
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт
Фото: vk.com Антон Синцов
124
0

Сборы проходят на базе спортивного центра бывшего стадиона «Нефтемаш».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит один из первых тренировочных сборов национальной сборной по маунтинбайку. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Команда тренируется на базе спортивного центра бывшего стадиона «Нефтемаш». На сборы съехались более 20 спортсменов, в том числе один из лидеров команды ижевчанин Антов Синцов.

Ближайшим крупным состязанием для экстремалов станет чемпионат мира в Австрии, который пройдёт в октябре 2020 года. Отметим, что в августе маунтинбайкеры должны были выступить на летней Олимпиаде в Токио, но её перенесли на следующий год из-за коронавируса.

08:30, 13 июля, 2020
Юрий Абашев
124
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт

 

 

 


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