Волейболистки «Италмас-ИжГТУ» провели два матча с «Северянкой-2» из Череповца

Один матч ижевчанки выиграли, второй проиграли всухую.

Ижевск. Удмуртия. Женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» провела в Ижевске два матча с «Северянкой-2» из Череповца. Как передаёт пресс-служба команды, встречи прошли 25 и 26 января.

Матчи состоялись в рамках 9-го тура Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б». В субботу, 25 января, ижевские волейболистки одолели противника со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:22). Но в воскресенье, 26 января, уступили гостям со счётом 0:3 (16:25, 17:25, 16:25).

Впереди у ижевских волейболисток 10-й тур. В его рамках 5-6 февраля ижевчанки встретятся с командой «Северянка-3» из Череповца, а 8-9 февраля сыграют с «Обнинском».