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Ветераны СВО из Ижевска заняли второе место на открытом Кубке Удмуртии по волейболу сидя

08:30, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ветераны СВО из Ижевска заняли второе место на открытом Кубке Удмуртии по волейболу сидя
08:30, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#волейбол\n#СВО
Источник фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии
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А две сборные команды из Удмуртии расположились на 4 и 5 местах.

Ижевск. Удмуртия. Ветераны СВО из Ижевска стали призёрами открытого Кубка Удмуртской Республики по волейболу сидя (18+). Об этом сообщается в группе филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Межрегиональный турнир, посвящённый году Защитника Отечества, прошёл 15 февраля в спортивном комплексе «Кристалл» в Ижевске. В соревновании участвовали ветераны боевых действий, в том числе и воины-интернационалисты. А главным гостем стал тренер сборной России по волейболу сидя, призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер Танаткан Букин. 

За Кубок боролись команды ветеранов из Екатеринбурга, Уфы и три команды из Удмуртии: «Дом друзей» из Ижевска и команды сборной «Защитники Отечества-Удмуртия». 

По итогу соревнований ижевская команда «Дом друзей» завоевала серебряные медали. А команды филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии оказались на 4 и 5 местах. 

Кубок достался «Родникам» из Екатеринбурга, а бронзу выиграла команда «Уфа» из Башкирии. 

В завершении соревнований прошёл товарищеский матч между победителями и хозяевами. В результате сборная Удмуртии выиграла жителей Екатеринбурга со счётом 2:0. 

«Хотя и тренируемся регулярно, соревновательный опыт очень нужен. Эти соревнования — хорошая подготовка к июньскому Кубку Защитников Отечества Приволжского округа», — заявил капитан сборной Удмуртии Никита Кедрин. 

08:30, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#волейбол\n#СВО