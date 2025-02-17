Ижевск. Удмуртия. Ветераны СВО из Ижевска стали призёрами открытого Кубка Удмуртской Республики по волейболу сидя (18+). Об этом сообщается в группе филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Межрегиональный турнир, посвящённый году Защитника Отечества, прошёл 15 февраля в спортивном комплексе «Кристалл» в Ижевске. В соревновании участвовали ветераны боевых действий, в том числе и воины-интернационалисты. А главным гостем стал тренер сборной России по волейболу сидя, призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер Танаткан Букин.

За Кубок боролись команды ветеранов из Екатеринбурга, Уфы и три команды из Удмуртии: «Дом друзей» из Ижевска и команды сборной «Защитники Отечества-Удмуртия».

По итогу соревнований ижевская команда «Дом друзей» завоевала серебряные медали. А команды филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии оказались на 4 и 5 местах.

Кубок достался «Родникам» из Екатеринбурга, а бронзу выиграла команда «Уфа» из Башкирии.

В завершении соревнований прошёл товарищеский матч между победителями и хозяевами. В результате сборная Удмуртии выиграла жителей Екатеринбурга со счётом 2:0.

«Хотя и тренируемся регулярно, соревновательный опыт очень нужен. Эти соревнования — хорошая подготовка к июньскому Кубку Защитников Отечества Приволжского округа», — заявил капитан сборной Удмуртии Никита Кедрин.