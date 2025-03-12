Ижевск. Удмуртия. Женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» сыграет с клубами из Салавата и Пензы. Об этом сообщается в группе ижевской команды в соцсети «ВКонтакте».

Игры состоятся в рамках заключительных матчей Чемпионата России Высшей лиги «Б». Матчи пройдут в ФОК «Созвездие» (пр. Конструктора М. Т. Калашникова, 13):

– 14 марта в 18:00 – «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск) и «Салават» (Салават) (0+);

– 16 марта в 12:00 – «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск) и «Университет-Визит» (Пенза) (0+).

Для тех, кто не сможет посетить соревнования лично, будет организована прямая трансляция.