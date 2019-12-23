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Жителей Ижевска пригласили на занятия по технике скандинавской ходьбы

17:00, 23 декабря, 2019
Дарья Саушина
Жителей Ижевска пригласили на занятия по технике скандинавской ходьбы
17:00, 23 декабря, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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Бесплатные занятия проходят по вторникам и четвергам.

Ижевск. Удмуртия. Бесплатные занятия по технике скандинавской ходьбы проходят в Ижевске. Республиканский центр медицинской профилактики «ЦОЗ» Минздрава Удмуртской Республики пригласил горожан поближе познакомиться с прогулками с палками. Это один из наиболее эффективных и в то же время щадящих способов активизации функционирования системы сердца и развития выносливости, в том числе и кардиовыносливости.

Польза заключается в равномерном распределении нагрузки между всеми частями тела и мышцами, что позволяет даже в конце тренировки чувствовать себя бодрым. Улучшая работу сердца, легких и мозга, финская ходьба с палками становится одной из самых действенных профилактик системных заболеваний: атеросклероза, инсультов и инфарктов. Положительно воздействует на опорно-двигательную систему. Польза заключается в том, что происходит более активное использование верхней части тела во время движения, что существенно снижает нагрузку на позвоночник и колени. И в то же время укрепляет плечевой пояс и шейный отдел позвоночника, устраняя болевые ощущения и проблемы, связанные с нагрузками, вызванными сидячим образом жизни.

Республиканский центр медицинской профилактики приглашает ижевчан на бесплатные занятия по технике скандинавской ходьбы по четвергам и вторникам

Вторник - с 16:00.

Четверг - с 10:00.

Предварительная запись по телефону: (3412) 97-07-19.

Адрес: Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, 21

На укрепление общественного здоровья направлен и нацпроект «Демография», инициированный президентом России Владимиром Путиным. 

Скандинавская+ходьба.jpg

17:00, 23 декабря, 2019
Дарья Саушина
29
0
#спорт\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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