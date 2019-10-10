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Гимнаст из Воткинска Давид Белявский стал чемпионом мира в составе сборной России

09:10, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Гимнаст из Воткинска Давид Белявский стал чемпионом мира в составе сборной России
09:10, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
202
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Германия\n#Россия\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#гимнастика
Фото: Кадр из видео "Матч ТВ"
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Российские гимнасты впервые в истории стали чемпионами мира.

Ижевск. Удмуртия. Гимнаст из Воткинска Давид Белявский стал чемпионом мира в составе сборной России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла чемпионат мира в Штутгарте в командном первенстве. В составе команды выступали Давид Белявский, Денис Аблязин, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной).

Отметим, что российские гимнасты впервые в истории стали чемпионами мира в этой программе. В 2018 году они завоевали серебро. В 1991 году на ЧМ отечественные спортсмены выиграли командный турнир в составе сборной СССР.

На втором месте расположились спортсмены из Китая, на третьем — гимнасты из Японии.

09:10, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
202
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Германия\n#Россия\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#гимнастика

 

 

 


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