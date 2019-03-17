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Уроженка Удмуртии Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду»

16:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#шоу\n#Алина Загитова
Фото: Wikimedia Commons
123
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Шоу подготовила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Также на лед 20 апреля в Краснодаре выйдут двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова.

В шоу примут участие и другие подопечные Тутберидзе.

Также для участия пригласили действующих чемпионов страны в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова, серебрянных призеров чемпионата Европы в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина и четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна.

16:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
123
0
#спорт\n#шоу\n#Алина Загитова

 

 

 


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