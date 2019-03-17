Уроженка Удмуртии Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду»

Шоу подготовила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Также на лед 20 апреля в Краснодаре выйдут двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России Анна Щербакова.

В шоу примут участие и другие подопечные Тутберидзе.

Также для участия пригласили действующих чемпионов страны в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова, серебрянных призеров чемпионата Европы в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина и четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна.