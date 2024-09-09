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Модель из Ижевска снялась в телевизионном шоу «Богиня шопинга»

14:20, 09 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Модель из Ижевска снялась в телевизионном шоу «Богиня шопинга»
14:20, 09 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
302
0
#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#съемки\n#шоу\n#мода
Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
302
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Девушка собирала образ в стиле «drama queen».

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Екатерина Кудрявцева снялась в телевизионном шоу «Богиня шопинга» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Суббота!». 

В реалити «Богиня шопинга» три участницы за 3 часа и 15 тыс. рублей собирают модные образы. Мероприятия, на которые одеваются девушки, придумывают телезрители. Оценивают образы участниц фэшн-гуру Даниил Грачев, а также блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова. 

В новом сезоне шоу можно будет увидеть 37-летнюю модель и стилиста из Ижевска Екатерину Кудрявцеву. В выпуске девушка собирала образ в стиле «drama queen» («королева драмы»). 

Увидеть, как Екатерина Кудрявцева справилась с заданием, можно будет 9 сентября в 21:00 на телеканале «Суббота!».  

14:20, 09 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
302
0
#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#съемки\n#шоу\n#мода