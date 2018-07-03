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Экс-тренер «Ижстали» Ильназ Загитов продолжит тренерскую карьеру в Казани

15:10, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:10, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казань\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщил директор клуба Константин Билан.

Ижевск. Удмуртия. Экс-тренер «Ижстали» Ильназ Загитов продолжит тренерскую карьеру в Казани. Об этом на встрече с болельщиками «сталеваров» во вторник, 3 июля, сообщил директор клуба Константин Билан.

«В апреле с ним провели переговоры. Предложили контракт, учли все его пожелания, с моей стороны это контракт был подписан, но Ильназ (Загитов – прим. ред.) сказал, что ему поступило хорошее предложение из Казани и он его примет. Команду он покинул и продолжит тренерскую карьеру в Казани», - сказал Константин Билан.

Подробности продолжения карьеры «Сусанину» на данный момент неизвестны. Стоит отметить, что Казань в Континентальной хоккейной лиге представляет «АкБарс», рангом ниже, в ВХЛ, выступает «Барс», а в чемпионате Молодежной хоккейной лиги играет «Ирбис».

Наша справка:

Ильназ Загитов дебютировал в главной команде Удмуртии в 15 лет в далёком уже сезоне 1991/92; в последнем советском первенстве, ставшем походу розыгрыша открытым чемпионатом СССР-СНГ. В 1992 году, в шестнадцатилетнем возрасте, забросил свои первые шайбы, отметившись сразу дублем. Произошло это в выездном матче «сталеваров» против самарского клуба ЦСК ВВС-Маяк 16 декабря 1992 года. Всего в «Ижстали» провёл 15 сезонов (1991/92-1992/93, 1995/96-2001/02, 2008/09-2011/12, 2013/14-2014/15). 699 игр, 230 (72+158) результативных баллов. Обладатель Кубка Федерации хоккея России. Серебряный призёр Высшей Хоккейной Лиги.

Закончил Высшую школу тренеров. После завершения спортивной карьеры был назначен сразу же на пост главного тренера ХК «Ижсталь» и в первом же сезоне повторил прошлогодний успех, завоевав серебряные награды чемпионата ВХЛ.

15:10, 03 июля, 2018
Георгий Поветкин
215
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казань\n#Удмуртия

 

 

 


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