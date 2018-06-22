«Бурановские бабушки» из Удмуртии сыграли вничью с пенсионерками из ЮАР

Товарищеская встреча завершилась со счетом 0:0.

Ижевск. Удмуртия. «Бурановские бабушки» из Удмуртии сыграли вничью с пенсионерками из южноафриканской провинции Лимпопо. Товарищеская встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает RT.

Перед началом матча обе команды попытались угадать результаты матча. Спортсменки из ЮАР предположили, что обыграют соперников со счётом 5:1, а участницы музыкального коллектива из России предсказали ничью и оказались правы.