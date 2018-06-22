«Бурановские бабушки» из Удмуртии сыграли вничью с пенсионерками из ЮАР

Товарищеская встреча завершилась со счетом 0:0.
Ижевск. Удмуртия. «Бурановские бабушки» из Удмуртии сыграли вничью с пенсионерками из южноафриканской провинции Лимпопо. Товарищеская встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает RT.
Перед началом матча обе команды попытались угадать результаты матча. Спортсменки из ЮАР предположили, что обыграют соперников со счётом 5:1, а участницы музыкального коллектива из России предсказали ничью и оказались правы.
Бурановские бабушки приняли футбольный вызов Бабушек из Лимпомпо
Подпишись на канал https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ?sub_confirmation=1 Внетурнирный матч чемпионата мира по футболу в России. Вывеска у матча громкая: Бурановские бабушки - Россия против команды "Бабушки из Лимпопо" Южно-Африканская Республика. Очное противостояние двух команд состоялось в Москве. Чем закончилась встреча сейчас расскажем. Все новости страны и региона - девять раз в день в информационной программе "Новости 360".