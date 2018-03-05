  • $ 56.66 ↑
  • € 69.47 ↑

Бассейн на улице Советской в Ижевске планируется достроить в 2019 году

16:16, 05 марта, 2018
16:16, 05 марта, 2018
574
0
#спорт\n#Газпром\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#физкультура\n#финансы и деньги\n#бассейн
Фото: pxhere.com
574
0

Объект требует порядка 800 млн рублей вложений.

Ижевск. Удмуртия. Бассейн с 50-метровой чашей на улице Советской в Ижевске планируется достроить в 2019 году. «Крайним» сроком ввода спортивного сооружения в эксплуатацию глава Удмуртской Республики Александр Бречалов назвал 2020 год.

«Решение принято, договоренности достигнуты. <…> В 2018 году начнем достраивать. В 2019 – край в 2020 году – должен быть пущен в эксплуатацию», - отметил Бречалов.

Строить единственный в Удмуртии 50-метровый бассейн начали в 2013 году. Деньги на проект выделил «Газпром». В мае 2015 года компания приостановила финансирование. В настоящее время объект требует порядка 800 млн рублей вложений.

Судьбу бассейна решили на встрече главы региона с председателем Совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером.

16:16, 05 марта, 2018
574
0
#спорт\n#Газпром\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#физкультура\n#финансы и деньги\n#бассейн

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
14273

Сильный снегопад надвигается на Удмуртию

12710
16:42, 04 марта, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

12405
10:08, 27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

7480
18:05, 01 марта, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

6981
15:45, 01 марта, 2018

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
2855

В России участились случаи кражи колес «Лады Весты» необычным способом

2764
10:00, 04 марта, 2018

Пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве

2350
16:58, 03 марта, 2018

В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии

2308
09:14, 27 февраля, 2018

Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах

2265
09:26, 01 марта, 2018

Жестокая схватка тигра с медведем в Индии попала на видео

11:58, 03 марта, 2018
4890

Ученые из Колорадо выяснили, почему влюбленным полезно держаться за руки

4526
14:43, 04 марта, 2018

В сети появилось видео посадки самолетов Airbus А380 во время шторма в Великобритании

2395
20:10, 04 марта, 2018

В Неаполе прошел первый за полвека снегопад

2154
16:54, 27 февраля, 2018

«Джоконду» Леонардо да Винчи хотят вывезти из Лувра

2148
19:24, 01 марта, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: опасная переправа и мартовские морозы

Александр Бречалов на республиканском форуме депутатов

Андрей Исаев о послании президента России