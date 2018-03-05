Бассейн на улице Советской в Ижевске планируется достроить в 2019 году

Объект требует порядка 800 млн рублей вложений.

Ижевск. Удмуртия. Бассейн с 50-метровой чашей на улице Советской в Ижевске планируется достроить в 2019 году. «Крайним» сроком ввода спортивного сооружения в эксплуатацию глава Удмуртской Республики Александр Бречалов назвал 2020 год.

«Решение принято, договоренности достигнуты. <…> В 2018 году начнем достраивать. В 2019 – край в 2020 году – должен быть пущен в эксплуатацию», - отметил Бречалов.

Строить единственный в Удмуртии 50-метровый бассейн начали в 2013 году. Деньги на проект выделил «Газпром». В мае 2015 года компания приостановила финансирование. В настоящее время объект требует порядка 800 млн рублей вложений.

Судьбу бассейна решили на встрече главы региона с председателем Совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером.